お笑いコンビ、ナイツ土屋伸之（47）が13日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に生出演。合格した美大の名前を初めて明かした。土屋は10日、自身のインスタグラムで、2年間予備校に通いながら美大受験に挑戦していたことを報告。「この度晴れて念願の美術大学への進学が叶いました」と明かしている。今回、土屋は左足骨折の松本明子に代わり代役で進行を務めた。土屋は合格した大学名を伏せ