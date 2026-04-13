【UTコレクション「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」】 4月24日 発売予定 価格： MEN（全4種） 各1,990円 KIDS（全4種） 各990円 ユニクロは、UTコレクション「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」を4月24日に発売する。MENサイズとKIDSサイズが各4種類あり、価格はMENサイズが各1,