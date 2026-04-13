高校授業料の無償化を拡充する改正法案が成立しました。これにより、4月から私立高校でも全世帯で所得制限なく授業料支援が受けられるようになりました。「私立高校が無償化されるなら、公立高校よりもいいかも……」そんな声が聞こえてきそうですが、この"無償化"という言葉だけで判断すると、思わぬ家計負担に直面するかもしれません。そこで今回、私立高校授業料無償化の仕組みと、実際にどのくらい家計が軽くなるのか、さらに