大人でも気軽に楽しめそうなラメ入りコスメが【ダイソー】に登場しているみたい。今回は、ひと塗りでうるっと輝くアイシャドウスティックと、見た目も可愛いリップグロスをご紹介します。どちらもプチプラとは思えない即GET推奨のアイテム。華やかなラメ入りコスメはこの春のヘビロテアイテムとして活躍する予感！ 便利な繰り出し式のアイシャドウ 【ダイソー】「&.涙袋アイシャドウスティック グロッシ