小学生になった息子は、祖父母に買ってもらった学習机がお気に入り。毎日机に向かって、習ったばかりのひらがなを一生懸命練習していました。そんなある日、真剣な顔で何かを書いている息子を微笑ましく見ていた母は、思わぬ光景に言葉を失います。子どもの素直さと可愛らしさに、思わず頬がゆるむエピソードです。筆者の体験です。 お気に入りの学習机 小学生になった息子に、祖父母が入学祝いに学習机を買ってくれま