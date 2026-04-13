【シャトレーゼ】では、リーズナブルな価格でしっかり満足できそうな「クリームたっぷりスイーツ」を販売中。定番から旬のフルーツをあわせた限定商品まで、いろいろなスイーツがあるのでお気に入りを見つけてみて。 こだわりの定番スイーツ 「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」。中のクリームはダブル仕様になっていて、@hifumi4さんによ