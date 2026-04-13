自転車ルールを周知する高校生DJポリス岡山南高校岡山・北区奥田 岡山市の高校で生徒が「高校生DJポリス」として自転車の交通ルール徹底を呼び掛けました。 （高校生DJポリス）「皆さんおはようございます。ながらスマホやイヤホンをしての運転は全て違反です」 13日朝、岡山市北区の岡山南高校で交通委員の生徒がパトカーのマイクを使って自転車の交通ルール徹底を呼び掛けました。 岡