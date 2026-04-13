ロックバンド・KISSのポール・スタンレーとジーン・シモンズの息子が、初ツアーを発表した。幼なじみのエヴァン・スタンレーとニック・シモンズはスタンレー・シモンズという名のバンドを結成。初ツアーを行うことが決定した。 【写真】パパと似てるか分かりづらい幼なじみのエヴァン・スタンレーとニック・シモンズ 5月にカリフォルニア州で4公演を行うことをインスタグ