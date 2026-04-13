J1百年構想リーグは第10節を消化明治安田J1百年構想リーグ第10節が4月11、12日に行われ、最新順位表が公開された。各地区で熱戦が繰り広げられた結果を受け、SNSでは「神戸と鹿島がずば抜け」「逆に東が混戦になってきたか？」といった声が寄せられている。EASTの上位では、鹿島アントラーズが川崎フロンターレに2-0で勝利し、首位をキープ。FC東京は横浜F・マリノスを3-1で下し、鹿島より1試合消化が多いながらも勝ち点差3で2