ボーフムMF三好康児が今季3得点目ドイツ2部ボーフムに所属するMF三好康児は、第29節のブラウンシュヴァイク戦の前半アディショナルタイム（AT）にゴールを決め、4-1の勝利に貢献した。一瞬の判断が光った正確なフィニッシュは、現地メディアにも高く評価されている。三好のゴールが決まったのは1点リードで迎えた前半AT5分だった。三好は右サイドの裏を取ろうと最終ラインの裏へ飛び出す。ボーフムのロングボールをDFがヘディ