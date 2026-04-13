鎌田大地、グラスナー監督の去就に注目イングランド1部クリスタル・パレスに所属する日本代表MF鎌田大地は現地時間4月9日、UEFAカンファレンスリーグ準々決勝第1戦でフィオレンティーナ戦に先発出場した。1アシストを含む2得点に絡む活躍を見せ、チームの3-0勝利に大きく貢献したなか、英サッカー専門サイト「Football Insider」は「フィオレンティーナ戦での鎌田大地の活躍は、ニューカッスルがオリバー・グラスナーを引き抜く