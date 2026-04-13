任期満了にともなう四万十町長選挙は4月12日、投開票が行われ、無所属の新人で町の元教育長の山脇光章氏（61歳）が5206票を獲得し、元県議会議員の新人を破って初当選を果たしました。選挙戦で山脇氏は、「3歳未満の保育料無償化」や「保育所の完全給食」などの子育て支援策、1次産業を核とした産業振興、介護が必要な人や免許を返納した人などが、移動手段に困らない生活基盤をつくると訴えてきました。■当選した山脇氏「一番は