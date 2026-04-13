南海トラフ地震に備えようと、地域の町内会が協力し防災を学ぶワークショップが、このほど高知市で開かれました。高知市の高須公園で、4月11日に開かれた「防災ワークショップ」は、地元の沖須賀・高須西町・葛島公民館会の3つの町内会が合同で企画したものです。会場では、マットに乗って地震と似た揺れを体験したり、防災グッズを紹介するブースなどが設けられ、地域の人たちが楽しみながら防災を学んでいまし