◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１０節川崎０―２鹿島（１２日・Ｕ等々力）東の首位に立つ鹿島は後半戦初陣を白星で飾り、勝ち点３を積み上げた。得点者は鈴木優磨（ＰＫ）、レオセアラ（←鈴木優磨）。採点と寸評は以下の通り。鬼木達監督【６・５】スコアレスで迎えたハーフタイムに微調整し、後半の２得点で強さ証明の勝ち点３。リーグ戦の無敗（９０分）記録は２５試合に到達ＧＫ早川友基【６・５】股を抜かれたかと