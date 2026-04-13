馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はデンコウアンジュが勝った２０１９年の福島牝馬Ｓを取り上げる。２歳時以来、牝馬では異例の３年半ぶりのタイトルだった。とても６歳牝馬とは思えない。デンコウアンジュは大外から荒々しく突き抜けた。道中は後方３番手を追走。前半１０００メートルが６２秒２の超スローペースでも、デビュー３５年目の柴田善は焦らなかった。「しまいにいい脚を使うと