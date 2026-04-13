現役を引退したフィギュアスケート女子シングルでミラノ・コルティナ五輪銀、世界選手権金メダリストの坂本花織さん（２５）が１２日放送の日本テレビ系スポーツ情報番組「Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｎｅｗｓ」（土、日曜・後１１時５５分）にスタジオ生出演。フィギュア仲間らとのプライベートな引退パーティーの裏側を明かした。３月の世界選手権で有終の美を飾った坂本さん。大会終了後に行われるバンケット（出場選手ら参