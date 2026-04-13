漫画家・瀬尾公治の最新作『あの島の海音荘』コミックス第1巻が４月１６日に発売されることが決定した。初版限定封入特典は、前作『女神のカフェテラス』のその後を描く”隼と紅葉の、思い出の朝霧島デート”イラストカード付きとなっている。【画像】気になる！『女神のカフェテラス』その後”隼と紅葉のデート”イラストカード他にも全国の対象店舗での購入にイラストカード（全2種・1冊につきランダムで1枚）の特典がある。