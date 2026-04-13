6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ／毎週土曜後2：30〜※全8回）第1回が11日に放送された。ここでは、Hulu特別版の見どころを紹介する。【オリコン独占カット】志尊淳からのお土産…！BOYNEXTDOOR・SUNGHO2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドや