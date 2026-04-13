タレントの峯岸みなみが、愛知県・岡崎市に建てたマイホームにおいて、最もこだわり抜いたという「リビングの壁」について明かした。【映像】峯岸みなみのこだわりのリビングの壁ABEMAの『秘密のママ園 Season2』に出演した峯岸は、視聴者から寄せられた「マイホーム建築で夫と意見が合わない」という悩みに対し、「まさに数ヶ月前、リアルタイムで揉めていた」と告白。特に、リビングの印象を左右するメインの壁材について、