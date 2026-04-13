アイドルグループ・私立恵比寿中学の風見和香（18）による、1st写真集『和（な）ぐころ』（宝島社）が、6月12日に発売されることが決定した。【先行カット】待望の1st写真集でさまざまな表情を見せる風見和香TBS系『KUNOICHI 2025秋』にて、アイドルとして令和初の1stステージクリアという歴史的快挙を成し遂げた風見。そのしなやかで力強いフィジカルを、山と海のダイナミックなロケーションで余すところなく捉えた。18歳の彼