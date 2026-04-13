2ちゃんねる創設者のひろゆき氏が地域のAI活用事例に対して厳しい一言を放った。【映像】ひろゆき氏が「一刀両断」？した瞬間（実際の様子）12日日曜朝6時、チームみらいの安野貴博党首と地方の課題とAIについて語る「朝からガチ安野」がスタートしたが、冒頭から「AI活用のハードルの高さ」という一面があらわになった。小樽市議会議員の松岩一輝氏は、広告会社などを入れずに自分たちで他の街の事例などを調べながら試行錯