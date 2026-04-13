8人組グループ・timeleszの篠塚大輝が、22日発売の美容誌『MAQUIA』（集英社刊）6月号の増刊（Special Edition）表紙に登場する。篠塚は同誌の単独表紙に初採用され、自身が考える「かっこいいの美学」や、メンバーひとりひとりの「可愛いところ分析」まで、“しのらしさ”感じる8ページの中面インタビューにも応じている。【番組カット】冒険隊の服を着て口を開けて笑っている原嘉孝と篠塚大輝アイドル歴は1年3ヶ月。その真っ