【明治安田J1百年構想リーグ】ガンバ大阪 0−1 セレッソ大阪（4月11日／パナソニック スタジアム 吹田）【映像】こぼれ球から幻のツインシュート（VAR画面も）ガンバ大阪の“幻のツインシュート”が話題を集めている。4月11日に明治安田J1百年構想リーグ第10節が行われ、G大阪はホームでセレッソ大阪と対戦。互いに負けが許されない“大阪ダービー”は終盤に緊迫の展開を迎えていた。0−1と1点を追いかける68分、左サイドのM