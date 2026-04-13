テレビアニメ『ガンバレ！中村くん!!』（毎週水曜深0：30）の第3話「もしかして？これは恋!?」が15日に放送される。これに先立ち、あらすじと先行カットが後期された。体育教師・仁王馨役は武内駿輔が演じる。【画像】強面すぎる！『ガンバレ！中村くん!!』新たに登場する仁王馨第3話は、美術の授業でスケッチ。まったくやる気のない中村だったが、モデルが広瀬に決まった瞬間、誰よりもペンが早くなる。じっくり観察するこ