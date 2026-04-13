【ブンデスリーガ】ザンクト・パウリ 0−5 バイエルン（日本時間4月12日／ミラントア・シュタディオン）【映像】藤田譲瑠チマ、“爆速ハードタックル”→怪物FWを吹っ飛ばす瞬間ザンクト・パウリに所属する日本代表MFの藤田譲瑠チマが、バイエルンの怪物アタッカーとバチバチのぶつかり合いを披露。激しいハードタックルがファウルとなると、両手を広げてアピールする熱い気持ち見せた。ザンクト・パウリは日本時間4月12日、ブンデ