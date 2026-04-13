テレビアニメ『鬼滅の刃』シリーズの再放送「竈門炭治郎 立志編」第2話「育手・鱗滝左近次」放送を記念して、ufotable公式Xにて実際に使用された台本が公開された。【画像】泣ける！ボロボロな炭治郎…公開された『鬼滅の刃』台本表紙Xでは「アニメ「鬼滅の刃」 テレビシリーズ全話再放送竈門炭治郎 立志編第二話 「育手・鱗滝左近次」実際のアフレコに使用された台本表紙のご紹介です。来週もどうぞよろしくお願いい