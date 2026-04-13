【国際親善試合】アメリカ代表 2−1 日本女子代表（日本時間4月12日／PayPalパーク）【映像】長谷川唯が「超絶ターン」でアメリカ翻弄なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF長谷川唯が、世界女王アメリカを翻弄する“超絶ターン”で魅せた。一瞬の閃きと卓越したテクニックに、ファンから感嘆の声が上がっている。日本時間4月12日、なでしこジャパンはアメリカ女子代表と国際親善試合で対戦。3月にAFC女子アジアカップ