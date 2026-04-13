元NHKアナウンサー武田真一が13日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。12日に都内で開催された自民党の党大会での高市早苗首相のあいさつに注目した。党の総裁でもある高市首相は、「党の基本政策である憲法の改正のほか、政権の看板政策を1でも多く実現し、国民の信頼を回復する」「再来年の参院選での勝利に向けて私が先頭に立つ」などといった趣旨の発言をした。武田は、「予算が成立しましたので