東京・目黒区内のとある看板が注目を集めている。かつて資料館の役割を担っていたこの施設は、新たな用途で再出発した。看板によって建物の歴史をそのまま残しながら、街の過去と現在をつなぐ象徴になっている。「だった？」不思議な“過去形看板”東京・目黒区にある施設の看板が、ちょっとした違和感で注目を集めている。看板はその名も、「川の資料館だった。」。通行人の男性は、「『だった』ってなんですかね。初めて気がつき