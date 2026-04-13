マキタスポーツ（56）が13日、インスタグラムを更新し「残りの人生をあと20年として、一日三食たべると12900食。食のカウントダウンがはじまります」と、この日から食のカウントダウンを始めたと明かした。動画も投稿し、皿になみなみと盛られたカレーを、一口一口、かみしめて味わい「良き一食入魂でした」とつづった。その後、食べた店名もチラ見せし東京・新宿三丁目の新宿エピタフカレーだと紹介した。