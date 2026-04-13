犬が自分から猫に近づいたのに、ちょっかいを掛けられたら被害者面をしてビビりまくって…？まるでアニメキャラのような表情と理不尽な態度が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で55万回再生を突破。「愛おしい笑」「演技派すぎる」「笑ってしまう」といった声が寄せられています。 【動画：自分で猫に近づいた犬が、なぜかビビりまくり…理不尽すぎる『アニメのような被害者面』】 猫にビビる犬の表情に爆笑 TikTokアカウン