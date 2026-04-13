柚木麻子の『BUTTER』が全世界累計150万部超の大ベストセラーとなるなど、アメリカ、イギリスなど英語圏での日本人作家の活躍が目覚ましい。そんな中、筆者が暮らすオーストラリアでも邦人作家の本は注目を集めている。 参考：村上春樹、柚木麻子、太宰治……米国での反響は？紀伊國屋書店ニューヨーク本店店長に聞く、日本の書籍の売れ筋 筆者は2024年8月にオーストラリアに渡航。そこから