はとバスとJAL Agriportは、「JALグループ＆はとバスコラボ企画 成田空港周辺で学ぶサステナブルツアー」を実施する。サステナブルツアーとして、さくらの山公園、古民家風レストラン「DINING PORT 御料鶴」、農園「JAL FARM」など成田空港周辺の拠点を巡りながら、農業や航空を通じて地域と環境への理解を深められる内容とした。移動には大型観光ハイブリッドバスを使用する。「DINING PORT御料鶴」では、成田市に隣接する市町の