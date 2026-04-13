JRグループ各社は、「ジャパン・レール・パス」の価格を、10月1日購入分から改定する。前回価格改定を行った2023年10月1日以降、一部の会社で実施した運賃等の改定を踏まえ、価格を見直す。海外代理店での購入分が対象で、大人の普通車用は7日間が53,000円・14日間が80,000円・21日間が105,000円、グリーン車用は7日間が74,000円・14日間が116,000円・21日間が147,000円となる。小人用も引き上げとなる。駅の窓口を介さず、購入か