LINE Digital FrontierとLINEヤフーは、電子コミックサービス「LINEマンガ」とポイ活アプリ「LINE WALK」を連携し、マンガを読むことで「LINE WALK」のコインなどを獲得できる新機能の提供を開始した。 「LINEマンガ」で作品を読むと、読んだ話数に応じて「LINE WALK」内のゲージがたまる。たまったゲージ1つにつき1回報酬を受け取ることができ「LINE WALK」内の「コインGET」ボタンを押すことで