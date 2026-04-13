井上監督がいかにチームを立て直していくか（C）産経新聞社今季2度目の同一カード3連敗中日は4月12日に行われた阪神戦（バンテリンドームナゴヤ）に0−3の完封負け。開幕14試合にして、開幕カードの広島3連戦に続き、今季2度目の同一カード3連敗、借金8と苦しい戦いが続いている。【動画】中日打線は左腕、高橋遥人に完封勝利を献上した先発は右のエース、高橋宏斗。初回を三者凡退に切り抜け、2回、3回はいずれも先頭打者を出