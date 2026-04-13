アレックス・コールが走塁ミスの場面を振り返っている(C)Getty Imagesドジャースは現地時間4月12日、本拠地でのレンジャーズ戦に2−5で敗れた。【動画】勢いが止まらない！大谷がデグロムから放ったホームランシーン大谷翔平が2試合連続となる先頭打者アーチを放つも勝利には結びつかなかった。3回には走塁ミスによりチャンスを潰してしまう場面があった。3回二死一、二塁で一塁走者は四球で出塁の大谷。打席には好調の3番、