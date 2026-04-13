きょう未明、東京・千代田区の東京消防庁前の交差点でバイクと乗用車が衝突し、バイクの男性が死亡しました。警視庁によりますときょう午前0時15分ごろ、千代田区大手町の東京消防庁前の交差点で右折しようとしていたバイクと、直進してきた乗用車が衝突しました。バイクの男性は腰などを強く打ち、意識不明の状態で病院に搬送されましたがその後死亡が確認されました。警視庁は乗用車を運転していた医療機関職員の高橋快容疑者（2