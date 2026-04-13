X(旧Twitter)やInstagarmなどのSNSではさまざまな画像や動画が流れてきますが、拡散されている投稿者と元のコンテンツ作成者が異なることもあります。Xの製品責任者であるニキータ・ビア氏が、他人のコンテンツの転載やクリックベイトで稼いでいるアカウントへの報酬支払いを削減すると述べました。All aggregators had their payouts reduced to 60% this cycle. We will add another 20% deduction in the next cycle.It became