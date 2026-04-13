ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが4月11日にブログを更新。2024年3月末から約2年間、外出をしていないことを明かしました。 【写真を見る】【ＡＬＳ闘病】声優・津久井教生さん「外出しないで2年が経ちました」 【ニャンちゅう】津久井さんは「3月の末で外出しないで2年が経ちました」と書き出し、「アウトドア