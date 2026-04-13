障がい児支援施設に通う女子児童を誘拐しわいせつな行為をしたなどとして、施設の職員だった男が逮捕されました。警視庁によりますと、障がい児支援施設の元職員・後藤隆也容疑者は2024年、施設に通う当時5歳の女子児童を千葉県の自宅に誘拐してわいせつな行為をしたうえ、その様子をスマートフォンで撮影した疑いなどが持たれています。後藤容疑者は女子児童を車で送迎する途中で、自宅に連れ込み犯行に及んだとみられ、調べに対