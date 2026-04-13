愛知県安城市のマンションの一室で、妻と娘とみられる女性2人を殺害したとして、55歳の男が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、安城市の職業不詳、中村孝一容疑者（55）です。警察によりますと、中村容疑者は11日午後10時ごろ、安城市福釜町の自宅マンションの一室で女性2人を包丁で突き刺すなどし、殺害した疑いが持たれています。中村容疑者は、13日午前0時すぎに、自ら「娘と妻を殺した」と110番通報していて、駆けつ