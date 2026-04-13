アメリカとイランが戦闘終結に向けた協議で合意に至らなかったことを受け、株価は一時600円以上値下がりするなど影響が広がっています。週明け、きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時600円以上値下がりしました。午前は566円安い5万6357円で取引を終えています。トランプ大統領が逆に「ホルムズ海峡」を封鎖すると明らかにしたことで、原油の供給不安が長引くとの見方から、先物価格が一時1バレル＝105ドル台まで大幅に上昇。