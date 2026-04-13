京都府南丹市で、小学6年生の男子児童の行方がわからなくなってから13日で3週間です。警察は引き続き、靴が見つかった山の周辺を重点的に捜索する方針です。警察によりますと、南丹市立園部小学校の6年生・安達結希くんは、先月23日、父親が車で学校のすぐ近くまで送り届けたのを最後に、行方が分からなくなっているということです。警察は連日、市内全域で捜索を続けていますが、捜査関係者によりますと、12日、自宅と小学校の間