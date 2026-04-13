経団連は、経済成長を通じて財政健全化につなげ、持続可能な税制や社会保障制度を築いていくべきだとする提言をまとめました。経団連が公表した提言では、「国民会議」のテーマのうち、▼食料品の消費減税は「代わりの財源確保の明確化が大前提で、システム対応などの課題に対し議論を尽くすべき」としています。▼給付付き税額控除は、2年を待たずに簡素な形で導入することも有力だとしています。一方、▼投資が牽引する経済成長