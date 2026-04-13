第２３回福島牝馬ステークス・Ｇ３（１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権）は４月１９日、福島競馬場の芝１８００メートルで行われる。パラディレーヌ（牝４歳、栗東・千田輝彦厩舎、父キズナ）は昨年のオークスが０秒３差の４着。秋華賞は０秒２差の３着。エリザベス女王杯は０秒３差の２着とＧ１で差のない競馬を続けている。Ｇ３でも〈２〉〈３〉着と勝ち味に遅いところはあるが、今後のためにもここは結果が欲しい一戦