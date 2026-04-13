ホットランドフーズは13日より、 築地銀だこブランドの冷凍食品として『築地銀だこ UMAMI たこ焼』に加え、新商品『築地銀だこ えびたこミックス』の販売を開始する。【写真】ドジャー・スタジアムで人気に！『築地銀だこ UMAMIたこ焼』も自宅で『築地銀だこ UMAMIたこ焼』は、ロサンゼルス・ドジャースの本拠地ドジャー・スタジアムで人気を博した『濃厚魚介系 UMAMIたこ焼』をイメージし、日本が世界に誇る「うまみ（UMAMI）