トランプ大統領がホルムズ海峡の封鎖を表明したことを受けて、木原官房長官は「動向を注視している」としたうえで、両国の早期の合意に期待を寄せました。木原稔 官房長官「（米イランなどの）協議を始めとする外交努力やホルムズ海峡をめぐる動きを含め、関連の動向を注視しているところです。外交を通じて最終的な合意に早期に至ること、このことを期待をしております」木原官房長官は先ほど、トランプ大統領がホルムズ海峡