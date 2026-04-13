障害者施設を利用していた女の子にわいせつな行為をした疑いなどで元職員が逮捕された事件で、施設の別の子どもを盗撮したわいせつ動画も見つかっていたことがわかりました。障害者施設、元職員の後藤隆也容疑者（46）は、2024年、施設から当時5歳の女の子を送迎中、自分の家に連れ込んでわいせつな行為をし、スマホで撮影した疑いがもたれています。その後の取材で、後藤容疑者が撮影したとみられる施設の別の女の子を含む複数の