モデルの林芽亜里（めあり）が１３日までに自身のＳＮＳを更新し、制服ショットを公開した。インスタグラムで自身が出演するフジテレビ系ドラマ「時光代理人」を告知。「最初は制服リンちゃんオフショット」とつづると、リボンを付け、グリーンのジャケット、スカートを着た制服姿をアップした。「喪失や後悔を抱えた依頼人の過去と向き合う新感覚のヒューマンドラマ。毎話毎話どのような思いを持った依頼人が時光写真館に訪れ